Acció Climàtica diu que la sequera actual fa "difícil" que uns Jocs Olímpics d'Hivern puguin fer-se a Catalunya

Andorra la VellaAcció Climàtica ha avisat que l'evidència del canvi climàtic i la sequera que afecta tot el territori i també les zones esquiables, fan molt "difícil" que els Jocs Olímpics d'Hivern "puguin celebrar-se en unes latituds com les de Catalunya". N'ha parlat la secretària del departament, Anna Barnadas, en una entrevista a Catalunya Ràdio: "Es tracta d'un projecte que ja no estava en primera línia i tenim els informes necessaris per posar-hi molta precaució", ha apuntat. Amb tot, ha deixat clar que qui lidera el projecte és Presidència i que és aquesta conselleria la que tindrà la darrera paraula.a

En aquest sentit, fonts de Presidència consultades per l'ACN han recordat que fa un any i mig que no es mou res sobre aquest tema, ni des del COE ni des del Govern. Les properes edicions de la cita esportiva ja estan assignades i tot apunta que el 2030 la cita podria tenir lloc als Alps francesos, i el 2034 a Salt Lake City, als Estats Units.

Barnadas ha assenyalat que l’actual situació climàtica ha posat Catalunya davant una “realitat complexa” i ha remarcat que en les àrees que podrien acollir uns eventuals Jocs Olímpics d’Hivern no es preveuen grans nevades.

Neu artificial i aigua amb vaixells

Barnadas també s’ha referit a la producció de neu artificial a les pistes d’esquí catalanes. Així, ha indicat que un cop acabat el seu ús, quan es produeix el desglaç, aquesta neu es reincorpora al seu cicle natural. Les unitats on es fan aquestes pràctiques no es troben en situació d’emergència. Amb tot, ha considerat que no dona una imatge adequada: “Caldria ser curosos amb aquest recurs, que no és infinit”, ha afirmat.

En una altre ordre de coses, ha confirmat les paraules del director de l’Agència Catalana de l’Aigua, Samuel Reyes, que va dir que fins el mes de juny no seria necessari portar aigua amb vaixells. “Tenim la seguretat que fins el juny, malgrat no plogui, ens podrem abastir”, ha especificat.

Així mateix, ha descartat el transvasament de l’Ebre com a solució per afrontar la sequera i ha assegurat que “la resiliència ha de venir d’un altre costat”. En aquesta línia, ha apostat per seguir treballant per incrementar les reserves procedents de la regeneració i la dessalinització de cara al 2027.

Satisfacció de la plataforma StopJJOO

La portaveu de la Plataforma Stop JJOO Helena Guillén ha celebrat que el Govern hagi admès que la sequera actual sigui impediment perquè uns Jocs d'Hivern puguin fer-se a Catalunya. Segons un vídeo que s'ha difós a les xarxes socials, Guillén veu aquestes declaracions com una "victòria de la lluita popular", tot i que ha avisat que el col·lectiu seguirà reclamant les inversions en serveis públics i infraestructures a les quals el Govern s'ha compromès.

La Plataforma Stop JJOO se solidaritza també amb altres lluites del territori en contra un "model d'especulació i macroprojectes", com el Hard Rock, la Copa Amèrica, l'ampliació de l'aeroport del Prat i la Ronda Nord.ARA