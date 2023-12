Acció Feminista diu que s'està "atemptant contra la llibertat d'expressió" de Vanessa Mendoza

Andorra la VellaAcció Feminista d'Andorra ha reiterat el seu posicionament "en contra de processos penals a activistes i persones que defensen els drets humans". En aquest sentit, posen en relleu que amb el procés judicial que ha tingut lloc durant quatre anys i el judici d'aquest dilluns contra la presidenta de Stop Violències, Vanessa Mendoza Cortés, "el Govern està atemptant contra la llibertat d'expressió de la presidenta d'una associació ciutadana". "El Govern ha marcat un precedent al país de persecució a una defensora dels drets de les dones i, concretament, del dret fonamental a l'avortament, que és contrari a la democràcia i a l'exercici de les llibertats de totes les ciutadanes; un procés que ha generat por i inseguretat jurídica a totes les persones que lluitem pels drets de la dona, i concretament, per la legalització de l'avortament". Així, destaquen que l'executiu ha obrat contràriament a allò que demanen els organismes internacionals i la comissionada europea de drets humans Dunja Mijatović, "que és garantir un entorn propici per al treball de les defensores dels drets de les dones".

"Recordem, un cop més, que el Govern no està respectant els convenis internacionals ratificats per Andorra en matèria de drets humans", i recorden que "l'avortament segur és un dret directament vinculat a la dignitat i a l'autonomia de les dones. [...] Negar a les dones l'accés als serveis que només elles necessiten i no atendre les seves necessitats específiques de salut reproductiva és intrínsecament discriminatori, i la discriminació basada en el gènere en l'administració dels serveis mèdics viola els drets humans i la dignitat de la dona". I afegeixen que prohibir la interrupció de l'embaràs en els casos de risc per a la vida de la dona, violació, incest o danys greus per al fetus "és, directament, maltractament institucional".

Des de l'entitat remarquen que continuen reivindicant "l'avortament legal, segur i gratuït". I reiteren, com ho vam fer el passat 28 de setembre, que aquestes no són solucions "dogmàtiques ni maximalistes", com les ha qualificat el cap de Govern, Xavier Espot.