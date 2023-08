Accions legals i suspensió temporal en cas de conflicte d'edifici de l'avinguda Santa Coloma

Andorra la VellaLa propietària de l'edifici de l'avinguda Santa Coloma, 28, ha emprès accions legals de responsabilitat contra la promotora de l'obra que s'està edificant davant de l'immoble. Així ho han informat des de la societat Josemon a través d'un comunicat en el qual exposen que consideren que els treballs fets al terreny van ser el detonant de les esquerdes sorgides a l'edifici. A més, el consorci també ha iniciat una acció de responsabilitat contra el comú d'Andorra la Vella perquè creuen que han dut a terme un manteniment deficient de les instal·lacions que "hauria produït una manca d'estanquitat a la xarxa d'aigües residuals de la corporació", un fet que, afirmen, podria haver col·laborat en la desestabilització del terreny.

Tanmateix, posen de manifest que avui dia les accions legals endegades es troben "temporalment suspeses" a l'espera del diàleg entre els diversos actors involucrats i amb "l'esperança" de poder assolir una solució extrajudicial a la situació que permeti posar en marxa treballs per estabilitzar el terreny, fer les reparacions escaients i que les famílies que habiten l'immoble i els negocis de la planta baixa, "des de fa ja molts anys i amb lloguer de renda antiga, puguin gaudir d'un immoble segur i en condicions".

De la mateixa manera, desmenteixen "amb fermesa" les afirmacions fetes aquest dimecres al vespre pel cònsol major d'Andorra la Vella, David Astrié, en les quals acusava la propietat de deixadesa i de manca de col·laboració en l'afer. "Les acusacions afecten greument l'honorabilitat i la reputació de la família Palmitjavila i per extensió a la societat", asseveren. En aquest sentit, posen en relleu que des del "primer moment" la societat es va preocupar de l'esdevenir de la situació a l'edifici, el passat 22 de maig del 2022 i asseguren que han mantingut una comunicació habitual amb els veïns.

A més, exposen que, davant la preocupació per l'aparició d'esquerdes, es van posar en contacte amb l'enginyer del comú d'Andorra la Vella i Conxita Marsol, qui en aquell moment ostentava el càrrec de cònsol major, però, en vista "que no hi havia reaccions a cap nivell ni de cap mena", finalment es va decidir contractar els serveis tècnics d'una empresa d'enginyeria per monitorar de forma permanent la situació de l'edifici i la seva evolució. "A partir d'aquest moment que es van iniciar les primeres intervencions sobre la zona", assereixen, assenyalant que ha estat gràcies a la col·laboració "braç a braç" entre l'expert i els tècnics del comú i la direcció facultativa de l'obra d'enfront que s'ha "pogut detectar la situació de risc que ha dut la corporació a adoptar la decisió de desallotjament".

Finalment, recorden que la propietat de l'edifici és, "estrictament, una part perjudicada i una víctima més" de la situació que s'està produïnt a l'immoble i als veïns que hi habiten.