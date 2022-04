Acord per donar més autonomia al Fòrum Nacional de la Joventut

Andorra la VellaAcord unànime de tots els partits amb representació al Consell General per tal de dotar al Fòrum Nacional de la Joventut de més autonomia i professionalització. Aquest matí, Demòcrates d'Andorra, Liberals, el Partit Socialdemòcrata, terceravia i Ciutadans Compromesos han escenificat aquest pas endavant per a la institució, tot presentant la proposició de llei de modificació de la Llei del Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra, que data del 2007 i ja va ser modificada el 2014.

El canvi més significatiu que s'introdueix en el text legislatiu és la franja d'edat del fòrum, que passarà a anar des dels 15 fins els 35 anys, tal com ja passa en els països veïns. Així mateix, s'ampliarà la dotació pressupostària del FNJA, tenint en compte que els seus fons provenen de transferències de l'Estat en base a la quantitat de joves al país. Per tant, l'augment del llindar d'edat reportarà més ingressos que han de permetre als seus integrants tenir una gestió més eficient en la seva missió de vetllar per les inquietuds de la gent jove, defensar els seus interessos, portar la seva veu a les institucions del país així com als organismes internacionals, i participar en la construcció de polítiques públiques. A més a més, i en clau de professionalitzar-ne la gestió, els mandats de la taula permanent del fòrum passaran de dos a quatre anys, tot creant la figura del Director del FNJA.

L'actual president del fòrum, Oriol Cervera, s'ha mostrat satisfet per l'entrada a tràmit de la proposició de llei i ha declarat aquest ha estat un "procés llarg en què s’ha treballat amb els grups i establert un diàleg amb joves, amb associacions, entitats, el ministeri d’Afers Socials, serveis de joventut nacionals i comunals, el Centre de Recerca d’Estudis Sociològics (CRES)" i que aquest, juntament amb la unanimitat dels partits ha permès obtenir una "proposta de reestructuració del Fòrum que doni resposta al que ens demana la societat andorrana".