Acord entre les parts en el 96% dels judicis ràpids del 2023

Andorra la VellaEl 2023 es va tancar amb uns 1.200 judicis ràpids amb conformitat de les parts, sense necessitat d’arribar a la fase de vista oral, segons recull RTVA. Aquests 1.200 casos representen el 96% del total. La fiscalia diu que la reforma operada fa poc més d’un any ha permès que n’hi hagi més i les conseqüències són positives. Un dels resultats de la reforma ha estat una reducció important del percentatge de presos preventius ingressats. El Consell Superior de la Justícia considera que el canvi ha ajudat a agilitzar els afers que es tracten als tribunals, tot i que caldria aplicar més mesures per optimitzar el seu funcionament, com, per exemple, una major especialització de la batllia.