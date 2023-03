Acord per utilitzar el pavelló Joan Alay com a alberg temporal en casos d’emergència

Andorra la VellaEl departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergència va presentar aquest dimecres a la tarda l'alberg provisional ubicat al pavelló Joan Alay d'Andorra la Vella. Servirà per allotjar temporalment persones en situacions de vulnerabilitat a causa d'emergències ocorregudes en aquesta localitat o a proximitats d'aquesta.

El pavelló Joan Alay podrà acollir unes 100 persones i, com sempre, per tal de garantir una bona atenció a les persones reallotjades, inclou espais com la zona de recollida de dades, la d'assistència sanitària, l'espai infantil i la zona de descans, entre altres.

El departament de Protecció Civil s'ha encarregat d'equipar l'espai cedit amb tot el material necessari i ha elaborat un pla d'actuació que permet organitzar la resposta en cas d'haver d'activar l'alberg provisional. Aquest document preveu, a part de l'organització logística de la instal·lació, la identificació dels diferents grups d'actuació implicats en l'operativa i l'organització d'exercicis.

Per la seva banda, el ministeri de Cultura i Esports ha cedit uns espais al pavelló d'Andorra per emmagatzemar tot el material necessari per al muntatge de l'alberg i posa a disposició de Protecció Civil els efectius operatius dels equipaments esportius pel desplegament d'aquest equipament en cas de necessitat.

Tal com ha indicat el director del departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències, Cristian Pons, la presentació d'aquest alberg provisional significa el tancament del projecte iniciat l'any 2020 i s'emmarca dins de les accions de preparació i planificació de la resposta en situacions d'emergència o catàstrofes. Així, es disposa de 5 albergs provisionals desplegats estratègicament en el territori –pavelló Joan Alay d'Andorra la Vella, Centre Esportiu del Pas de la Casa, Centre Esportiu de Sant Julià de Lòria, Escola Andorrana de Segona Ensenyança d'Ordino i Edifici Pere Caus de Canillo–, amb tot el material necessari i un total de 500 llits.

Pons ha indicat que, a banda de les col·laboracions amb els comuns i els ministeris implicats, també s'han establert convenis amb entitats i empreses privades –Rebost del Padrí, Centre Comercial Andorrà, Forces Elèctriques d'Andorra, DIPSA o Basar Valira– que han permès garantir l'avituallament en les situacions d'emergència, disposar de kits d'higiene, dispositius de càrrega d'aparells electrònics, reserves d'aigua o jocs per a la zona infantil.