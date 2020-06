L'activació del codi lila fa possible la detenció d'un maltractador

Un home va ser detingut dissabte passat per haver agredit la seva parella i la filla d'aquesta durant una baralla al domicili comú. Segons ha explicat el cos de Policia, la detenció es va produir després que l'hospital Nostra Senyora de Meritxell activés el codi lila, -que alerta els agents d'un possible cas de violència de gènere-, arrel de l'assistència de la víctima al centre hospitalari.

El portaveu dels agents ha explicat que suposadament, l'home va tornar a casa divendres a la nit, molt begut, i va inciar una discussió que va acabar amb l'agressió de les dues dones. Aquest matí ha passat a disposició judicial.

D'altra banda, la Policia també ha informat de la detenció de dues persones per falsificació de receptes per a l'obtenció fraudulenta de medicaments. Les detencions s'haurien produït després d'una llarga investigació del cos. La Batllia ha condemnat per la via ràpida a primera hora d’aquesta tarda a un dels dos detinguts, un home que suposadament seria addicte als medicaments, amb una pena de sis mesos de presó condicional. L'altre detingut hauria ajudat el condemnat en la falsificació dels documents, que presentaven a les farmàcies per aconseguir les pastilles.

Per últim i a través del seu compte de Twitter, els policies recorden que en cas de patir un problema mèdic, es pot recórrer a la Creu Roja Andorrana, els Bombers, el SAAS, i tots els serveis mèdics del país.