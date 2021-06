Activat l'avís groc per tempestes aquest dimecres a la tarda.

Andorra la VellaEl Servei Meteorològic d'Andorra ha activat l'avís groc per tempestes a partir d'aquest dimecres a la tarda. A través de les xarxes socials, anuncien que després d'aquest matí assolellat, el flux de nord-oest i el pas d'una petita línia d'inestabilitat faran créixer els núvols a la tarda. Aquests, podran deixar ruixats tempestuosos, principalment, a la meitat sud d'Andorra.

D'altra banda, des de Protecció Civil demanen precaució en les activitats a l'exterior per aquestes tempestes i també recomanen retirar els objectes dels balcons i de les terrasses perquè no caiguin i no provoquin danys. Tot i que els ruixats forts seran aquest dimecres, el Servei Meteorològic també avisa que aquest dijous a la tarda es repetiran però amb menor intensitat.