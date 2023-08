Les acusacions dels peruans sobre els contractes de treball a Andorra

Andorra la VellaLa trentena de peruans afectats per contractes abusius en el sector de la construcció portaran l'afer a la Batllia ja que disposen d'advocat després de la intervenció del Raonador del Ciutadà Marc Vila. L'Associació de Residents peruans vol que la seva ambaixada intervingui en aquest afer. També volen que l'empresa andorrana que els va subcontractar, a més de la peruana que els va captar en origen, assumeixi la seva part de culpa.

El president de l'Associació, Lorenzo Castillo, ha indicat en declaracions a Andorra Televisió que "no hi ha contractes mal fets, hi ha contractes exclusivament planificats per cometre el delicte al país". Al mateix temps, Castillo ha detallat que "l'empresa peruana porta els treballadors, però no podem eximir l'empresa andorrana perquè ells saben quina empresa estan subcontractant". Els treballadors afectats sospiten que bona part dels problemes provenen de les actuacions del gerent general de l'empresa peruana a Andorra.