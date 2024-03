Acusacions al president del Consell de Mallorca de costejar un viatge a Andorra amb fons públics

Andorra la VellaEl president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha assegurat que el viatge va realitzar a Andorra amb familiars i uns amics ho va pagar de la seva butxaca i no amb càrrec a la institució insular com havia donat a entendre la portaveu del PSOE, Cati Cladera. Durant el ple celebrat pel Consell aquest dijous, Galmés ha acusat Cladera de «mentir i difamar».

Galmés ha qualificat de «vergonya l'actitud» de Cladera. «Gaudeix de fer acusacions personals totalment falses, fa difamacions i diu mentides sobre factures d'un viatge privat amb el meu fill», ha afegit.

Aquest dimecres Cati Cladera va manifestar que el viatge familiar del president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, a Andorra ha motivat «més inquietud» per la coincidència en temps i lloc amb l'activitat subvencionada pel Consell per a joves que han gaudit d'unes vacances en la neu per a practicar esquí.