Acusen BPA Uruguai de ser l'eina per subornar polítics de 12 països sud-americans

Andorra la VellaUruguai ha posat setge judicial a les pràctiques que va desenvolupar la filial que va establir Banca Privada d'Andorra en el seu territori. BPA Uruguai, segons l'acusació, va ser l'eina que va utilitzar la constructora brasilera Odebrecht per al suborn massiu de funcionaris i polítics de 12 països sud-americans diferents. La constructora els subornava a canvi d'obtenir obres públiques multimilionàries. A través de BPA Uruguai s'haurien fet suposadament els pagaments utilitzant societats pantalla perquè no fossin detectats i també hauria tingut lloc el blanqueig de capitals. Així ho informa El País en la seva edició a l'Uruguai.

Hi ha set imputats per aquests presumptes delictes. Entre ells, el president de BPA Uruguai fins al 2011 L'acusació d'un “còmplice”, i des del seu rol com a president de la filial a l'Uruguai de la Banca Privada d'Andorra, institució financera que hauria estat part dels “paradisos fiscals i institucions bancàries en països estrangers” que facilitaven els “pagaments il·lícits” en qüestió. Aquest banc comptava amb l'“assistència de 15 treballadors”, entre ells Ache com a president i Andrés “Betingo” Sanguinetti.

Aquest últim, mort al novembre de l'any passat, va ser gestor de banca comercial i qui va arribar a tenir un rol definit com a “clau en tota l'operativa societària elaborada i executada amb la finalitat d'afavorir els actes de rentat d'actius en més de 12 països d'Amèrica Llatina”, d'acord amb el document signat per la fiscal Norma Geovana Mori Gómez, i que a més d'Ache, té com “imputats” a altres sis persones.

Ache “hauria fet viables, aprovat i afavorit operacions financeres de diners no comptabilitzats que ingressava al compte Klienfeld Services Ltda (societat pantalla de la constructora Odebrecht), encobrint-les amb entramats societaris, operatives complexes i contractes ficticis amb la finalitat d'ocultar la identificació del seu origen, confiscació i decomís”. I s'afirma que tota l'operativa es va portar endavant amb “coneixement, control i aprovació dels alts executius” de BPA, entre els quals està Ache.

Així mateix, més endavant en el dictamen -un document que conté 93 pàgines-, s'indica que els executius, “tenint ple coneixement de l'origen dels fons d'Odebrecht, van permetre que (aquests) siguin dipositats en els comptes del banc i al seu torn sigui distribuït entre els diferents clients presentats per la constructora, a canvi de grans comissions”.

El hòlding Odebrecht S.A., d'origen brasiler, va reconèixer pagaments corruptes entre 2005 i 2014 per aproximadament 29 milions de dòlars a funcionaris públics peruans “amb la finalitat d'obtenir contractes en obres públiques”, recull el dictamen d'un acord de culpabilitat de l'empresa als Estats Units.