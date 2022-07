Acusen la policia andorrana d'intentar evitar que les maltractades denunciïn

Andorra la VellaStop Violències acusa la policia d’haver intentat dissuadir a dones maltractades de la intenció de posar denúncia contra la parella que l’havia agredit. L’associació feminista i proavortista detalla que aquesta actuació policial per aconseguir que les maltractades no denunciessin va tenir lloc durant la pandèmia. Les feministes asseguren haver estat “testimonis” de “frases dissuasives per part de la policia perquè les dones no denunciessin ni l’agressió ni l’agressor”. Dins de les queixes, també s’inclou el fet que la policia no facilitava servei d etraducció quan la dona maltractada no parlava català o castellà.

L’acusació de les feministes també inclou a Govern sobre qui diuen que hauria mentit per intentar tapar aquests fets. Segons Stop Violències, quan van voler fer pública la situació i van traslladar el tema a l’executiu “es va dedicar a faltar a la veritat públicament” i no respondre les queixes que se li traslladaven.

Segons indica l’informa d’Stop Violències, “no podemos dejar de explicar que, durante el confinamiento, mientras acompañamos a mujeres a denunciar nos encontramos con un servicio de policía que no se ofreció servicio de traducción e interpretación cuando acudimos con mujeres que no entendían el catalán o el castellano y hemos sido testigos del uso de frases disuasorias por parte de la policía para que las mujeres no denunciaran la agresión ni el agresor. Desde stop violències hicimos denuncia pública de la situación e interpelamos al gobierno, éste se dedicó a faltar a la verdad públicamente y a no dar respuesta a nuestros mails con quejas y sugerencias en la atención de mujeres en situación de violencias por parte de la pareja o expareja”.