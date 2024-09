Adjudicada la campanya de difusió de la llei del català

Andorra la VellaEl ministeri de Cultura ha adjudicat finalment els treballs per explicar i difondre les disposicions principals de la llei de la llengua pròpia i oficial. L'adjudicació arriba després de convocar un concurs d'urgència, ja que la primera convocatòria va quedar deserta.

Tal com detalla el BOPA, l'empresa Duett Studio SLU serà l'encarregada d'elaborar la campanya sobre el català, la qual tindrà un cost per al Govern de 45.999,04 euros (impostos inclosos). El termini d'execució per a l'elaboració de la campanya de comunicació s'allarga fins al 31 de desembre d'aquest any.

El 25 d'abril del 2024 el Consell General va aprovar la llei de la llengua pròpia i oficial, un text que deroga la llei d'ordenació de l'ús de la llengua oficial, del 1999, així com tots els seus reglaments.