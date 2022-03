Adjudicat per 17.000 euros el projecte d'ampliació de l'abocador del camp de tir de Sant Julià

Sant Julià de LòriaSant Julià de Lòria anunciava aquesta setmana la voluntat d'ampliar l'abocador de l'antic camp de tir per tal de donar resposta a la difícil situació que es pot produir ben aviat en el sector de la construcció pel que fa als abocaments de terra. És per això que prèviament va convocar un concurs adreçat a despatxos d'enginyeria per tal d'analitzar la viabilitat de les obres. Amb el concurs tancat, la corporació ha adjudicat els treballs a l'empresa Aurea per un import de 17.000 euros.

Es tracta, per tant, del pas previ a l'ampliació del terreny i, conseqüentment, a l'abocament de runa de les obres. Actualment, l'equipament disposa d'una capacitat per abocar unes 30.000 tones de terra. Amb el projecte d'ampliació, es pretén arribar fins a les 400.000, fet que ajudaria a solucionar els problemes que previsiblement succeiran a mitjà termini.

El cònsol major lauredià, Josep Majoral, assegura que amb aquesta actuació "el que estem fent és anticipar-nos a aquest possible problema". Abans, però, caldrà superar una sèrie de tràmits administratius, així com rebre el vistiplau per part del ministeri de Medi Ambient. L'objectiu és disposar de l'abocador abans que tanqui el de Beixalís a finals d'aquest any.