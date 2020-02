Una administració d’Escaldes-Engordany reparteix 672.000 euros en la travessa de futbol

És habitual conèixer gent que, aprofitant els seus coneixements en futbol i amb la intenció de guanyar uns euros de més, visita ' religiosament' les administracions de loteria del Principat per jugar a la travessa. El que no s'acostuma a veure és a algú que li hagi tocat un premi considerable, suficient per agafar-se unes bones vacances. Aquest diumenge, la sort i la probabilitat van beneir un dels clients habituals de Cal Tavi d'Escaldes-Engordany, que va ser l'únic encertant de 14 dels 15 resultats. Una gesta que l'ha fet guanyar 672.544,68 euros.

La persona que va jugar va preveure la derrota de l'Espanyol contra el Granada, l'empat de l'Eibar i el Betis o la victòria del Reial Madrid enfront de l'Atlètic de Madrid. Ara bé, se li va resistir el resultat del Barcelona-Llevant, que era el partit del ple al 15 i del qual no només s'havia d'encertar qui guanyava, sinó també el resultat concret. Tot això en una jornada on es van recaptar 4.203.404,25 euros i s'hi van destinar 2.311.872,34 en premis

L'administració ja ha donat a la persona guanyadora el resguard per poder cobrar el premi a qualsevol entitat bancària espanyola, ja que el local no pot donar premis de més de 2.000 euros. A més, cal recordar que al Principat encara no hi ha una llei que reguli el joc i, per tant, la regulació actual és la mateixa que s'aplica a Espanya. Al banc li donaran un taló, que haurà de declarar a la duana espanyola si vol entrar a Andorra. Segons la legislació actual, s'han de declarar tots els imports que superin els 40.000 euros, als quals se'ls aplica una deducció del 20%. Tanmateix, i gràcies al conveni per evitar la doble imposició, als residents al Principat l'Hisenda espanyola no els reté cap percentatge del premi guanyat.