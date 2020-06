Un menor i dos adults ferits durant la nit de Sant Joan

El servei d'Urgències de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell ha hagut d'atendre aquesta nit un menor amb cremades a la mà i dos adults amb ferides ocasionades per petites baralles durant la nit de Sant Joan. Segons apunta el centre hospitalari, tant el jove com els dos adults només haurien patit ferides lleus i haurien estat donats d'alta.

Així, segons han explicat aquest dimecres els bombers i la policia, la nit de Sant Joan ha estat tranquil·la i no hi ha hagut cap incidència destacada. Les restriccions per a fer esdeveniments públics i l'anul·lació de gairebé la totalitat dels actes per aquesta nit ha provocat que l'hospital no hagi atès pacients de gravetat.

El Cos de Policia, a més, ha explicat a través del seu compte de Twitter que les actuacions de la darrera nit han estat relacionades amb un petit incendi i una foguera no autoritzada; també s'han fet cinc intervencions per incendis amb pirotècnia, i s'han comès dues infraccions per part de locals d'oci que no han respectat l'horari establert per al seu tancament.

Tanquem la #NitdeSantJoan 🔥🧨 amb ⤵️



🚒🧯 1 petit incendi i 1 foguera no autoritzada, acompanyant a @BombersAndorra



🧨🎇 5 intervencions per incidents amb pirotècnia.



🍸🔕 2 Infraccions a locals per horari de tancament.



🫂🍻🍾 Dissolució d'un "botellon" en un espai públic. pic.twitter.com/sLu7GM5qxi — Policia Andorra (@andorra_policia) June 24, 2020

Tot i això, el comú d'Escaldes-Engordany ha denunciat a través de les xarxes socials la "destrucció" amb petards de la caseta de llibres de Sant Romà dels Vilars. Així, la corporació argumenta que la celebració de Sant Joan, o qualsevol altra, no han de ser cap "botellón" ni tampoc una oportunitat per "destrossar béns públics".