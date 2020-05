Els advocats insten el Govern a reprendre l’activitat als jutjats

Per aquest motiu, el col·legi insta el Consell Superior de la Justícia i el Govern perquè es reprenguin els procedicents processals i el funcionament ordinari de l’administració judicial. En el document, els advocats asseguren que la petició és " sense perjudici de les noves mesures preventives que es puguin establir en ordre a exercir el dret a la jurisdicció de forma compatible amb la lluita contra la Covid-19".

El col·legi recorda que, amb excepció de les actuacions més urgents, des del 14 de març del 2020 s'està produïnt una limitació temporal dels drets reconeguts per la Constitució. Ara bé, també afegeixen que en la suspensió no estan compresos els procediments d’habeas corpus ni els altres procediments preferents i urgents de protecció de drets fonamentals, les actuacions amb persones detingudes o preses, les actuacions urgents en matèria de vigilància penitenciària, l’adopció de mesures cautelars i l’adopció de mesures per les persones en situació de risc, així com la pràctica de les actuacions que es considerin necessàries per evitar perjudicis irreparables als drets i als interessos legítims de les parts.