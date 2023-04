Els advocats Osorio i Cristòfol podrien estar participant en la impugnació de les eleccions de Campos

Andorra la VellaLa impugnació de les eleccions per part de l'advocat Emili Campos ha tingut més recorregut dins del col·lectiu d'advocats. Segons fonts properes al cas, Campos tindria el suport de dos advocats més. Es tracta dels lletrats Pere Cristófol i Sebastián Martín Osorio. Els tres estarien relacionats amb la iniciativa d'Emili Campos per intentar aconseguir que la Batllia accepti que el vot judicial no disposava de les garanties suficients de custòdia i, per tant, demanen que s'anul·lin els resultats electorals. S'ha presentat un procediment urgent i preferent per vulneració de drets que s'ha de contestar com a molt tard el mes vinent.

L'expedient es troba actualment en mans del batlle Xavier Colom perquè li ha tocat per torn. Les mateixes fonts van indicar que hi ha una dona que s'ha afegit a la demanda. A hores d'ara, encara no està en funcionament, o no s'ha fet públic, la pàgina web que Campos va anunciar que es posaria en marxa perquè s'hi afegissin a la demanda altres votants que estiguin d'acord en què el vot judicial no disposava de totes les garanties de seguretat per a la seva inviolabilitat.

Campos hauria indicat que es posaria un preu de 30 euros com a despesa de cada persona que es volgués afegir a la demanda.