L'aeroport d'Andorra-la Seu acollirà una base dels GRAE i diversos mitjans aeris dels bombers

L'aeroport d'Andorra-la Seu disposarà d'una base de la unitat del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) així com diversos mitjans aeris dels bombers. D'altra banda, l'heliport que els bombers tenen a Tírvia, al Pallars Sobirà, es mantindrà i s'utilitzarà per donar cobertura al territori els dies de més afluència de gent a la muntanya. Els departaments catalans d'Interior i de Territori i Sostenibilitat han signat un conveni per fer-ho possible.

Tal com han donat a conèixer des de la Generalitat, el departament d'Interior utilitzarà les instal·lacions de l'aeroport com a base permanent GRAE a la zona del Pirineu Occidental. D'aquesta manera es garantirà que durant tot l'any hi haurà una unitat de rescat GRAE helitransportada a l'Alt Pirineu.

La Unitat GRAE de l'Alt Pirineu, mentrestant, continuarà utilitzant la base de Tírvia per millorar la cobertura territorial els dies amb més afluència de persones a la muntanya. Des del govern català asseguren que el manteniment d'aquesta ubicació, i la incorporació de la de l'aeroport d'Andorra-la Seu, "donarà una millor capacitat de cobertura en els rescats de muntanya a tota la franja del Pirineu".



Per la seva banda, els avions de vigilància i atac per a la lluita contra els incendis forestals seran destinats a l'aeroport especialment fora de la campanya d'estiu, donant resposta així a la progressiva desestacionalització del risc d'incendis forestals a causa del canvi climàtic, que provoca que el risc d'incendi afecti gran part de l'any i no només l'estiu. La incorporació d'aquesta base dels GRAE, afegeixen des de la Generalitat, s'emmarca en la intenció de potenciar el servei de rescats de muntanya i reforçar la lluita contra els incendis forestals als Pirineus, ja que és un dels objectius establerts en el Projecte Bombers 2025.

La instal·lació aeroportuària compta actualment amb una plataforma d'estacionament; una àrea d'estacionament d'helicòpters; espais per a la ubicació de tallers i oficina; un edifici de serveis generals; un edifici destinat als serveis de prevenció i extinció d'incendis de l'aeroport i una instal·lació de subministrament de combustible, amb dos dipòsits amb capacitat per a 7.500 litres cadascun.



Per tal que els bombers puguin utilitzar-lo com a base s'hauran de fer diverses actuacions, com ara adequar l'edifici destinat als serveis de prevenció i extinció d'incendis de l'aeroport necessaris per aquest tipus de base; disposar d'un espai a la zona aire de l'aeroport per instal·lar-hi mòduls no permanents per completar l'espai necessari per a la direcció general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments; disposar d'un espai fora de la zona aeroportuària per a un camp de maniobres i per ubicar-hi vehicles d'emergència; i establir com a base de mitjans aeris (MAER) l'aeroport d'Andorra-la Seu d'Urgell per desplegar les aeronaus en períodes temporals concrets, per afrontar el risc d'incendis forestals, o bé per tenir una base operativa en cas d'emergència.