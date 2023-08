Afectacions al trànsit el 28 i 29 d’agost pel pas de la Vuelta ciclista a Espanya

Andorra la VellaAndorra acollirà, un any més, la Vuelta ciclista a Espanya. Enguany la prova arribarà al país aquest pròxim 28 d'agost amb la 3a etapa del certamen que passarà per totes les parròquies i finalitzarà a Arinsal. A més, el 29 d'agost Andorra serà l'escenari de l'inici de la 4a etapa, que sortirà des d'Andorra la Vella en sentit sud per acabar a Tarragona. Per aquest motiu, el Govern informa de diferents mesures per tal de garantir la seguretat, que afectaran la circulació de vehicles tant el 28 com el 29 d'agost, tenint en compte el pas dels corredors.

En l'etapa del 28 d'agost, l'horari de pas previst dels primers ciclistes és a les 16.11 h a la frontera hispanoandorrana, a les 16.17 h a Sant Julià de Lòria, a les 16.27 h a Andorra la Vella, a les 16.30 h a Escaldes-Engordany, a les 16.37 h a Encamp, a les 16.44 h a Canillo, a les 16.57 h a l'alt del Coll d'Ordino, a les 17.13 h a Ordino, a les 17.16 h a la Massana, a les 17.20 h a Erts, a les 17.22 h a Arinsal, a les 17.30 h arribada a l'estació d'esquí d'Arinsal. La circulació es tancarà una hora abans de l'horari previst dels corredors, a partir del pas del cotxe pilot del Servei de Policia amb banderes vermelles i s'obrirà novament després del pas del motorista del Servei de Policia amb banderes verdes per les següents carreteres: Frontera hispanoandorrana; CG-1 a Sant Julià de Lòria, Aixovall i la Margineda; vial del Pobladó; Andorra la Vella a l'avinguda Salou i avinguda Tarragona; CG-2 a Escaldes-Engordany de la carretera de l'Obac; Encamp a l'avinguda de la Bartra; Canillo a la CS-240 de la carretera de Montaup; CS-340 a la carretera del Coll d'Ordino; a Ordino a la CG-3 de l'avinguda del Casamanya; a la Massana a l'avinguda del Través, a la CG-4 a l'avinguda del Ravell, a Erts a la CG5, i a Arinsal a la CS-520 a Comallemple. A més, es preveu el pas de caravana publicitària per la frontera hispanoandorrana partir de les 14.56 h. La caravana recorrerà el mateix itinerari que els corredors, abans que passin.

En aquest sentit, s'aconsella a totes les persones que el 28 d'agost desitgin desplaçar-se dins del país o vulguin anar a Espanya o França, que tinguin en compte les afectacions viàries esmentades i que ho facin abans de les 15 h o bé després de les 18 h. Tot i aquestes previsions, en funció de l'evolució de la carrera la Policia tancarà les carreteres i acordarà les accions oportunes per garantir la seguretat.

Els comuns de les parròquies implicades prendran les mesures oportunes pel que fa a l'estacionament de vehicles en els trams esmentats, durant el 27 i el 28 d'agost. L'endemà, el 29 d'agost, durant el pas dels corredors, la circulació de vehicles quedarà interrompuda en cadascun dels trams viaris següents: Andorra la Vella, CG1, av. Tarragona, av. Salou, vial del Pobladó, la Margineda, Aixovall, Sant Julià de Lòria i frontera hispanoandorrana.

La sortida dels corredors des de l'avinguda Tarragona es preveu a les 13 h i el pas per la frontera hispanoandorrana a les 13.20 h. Així doncs, s'aconsella a totes les persones que el dimarts 29 d'agost hagin de circular pels trams de carretera esmentats que ho facin abans de les 12 h o bé després de les 14 h. En paral·lel, s'informa que els dies 26, 27, 28 i 29 d'agost els aparcaments

descoberts del Parc Central i de Prada Guillemó d'Andorra la Vella no estaran operatius, a causa de les necessitats d'espai pel muntatge de les infraestructures de la sortida d'etapa i les necessitats d'estacionament dels vehicles dels diferents col·lectius que acompanyen la cursa. Els dies 27 i 28 d'agost l'aparcament descobert d'Arinsal tampoc estarà operatiu per les necessitats d'estacionament dels vehicles dels diferents col·lectius que acompanyen la cursa.