Afectacions en el trànsit fins a l'agost a Escaldes amb motiu de les obres de separativa d'aigües

Escaldes-EngordanyL'avinguda Fiter i Rossell d'Escaldes-Engordany patirà restriccions en el trànsit al llarg dels propers mesos a causa de l'inici de la segona fase dels treballs de la xarxa de separativa d'aigües residuals i pluvials, d'ampliació de voravies i de la xarxa de calor. Segons informa el departament de Mobilitat, aquesta fase es dividirà en quatre trams per tal d'alleugerir els treballs i l'afectació en la circulació.

Així doncs, l'actuació del primer tram es durà a terme entre el 16 de maig i el 5 de juny. Per tal de fer-ho possible, es reduirà a un sol carril la circulació a Fiter i Rossell, concretament entre la cruïlla amb el carrer dels Escalls i el carrer Josep Viladomat. Els vehicles de més de 3,5 tones no podran accedir a aquest tram i hauran de circular pel carrer Josep Viladomat i l'avinguda Esteve Albert. Totes les línies de bus, a més, es desviaran per l'avinguda Esteve Albert.

Pel que fa al segon tram es durà a terme entre el 6 i el 12 de juny. En aquest punt, l'avinguda Fiter i Rossell quedarà tallada a partir del carrer del Falgueró. S'habilitarà un doble sentit a l'avinguda del Pessebre i al pont Copríncep Joan Martí Alanis, que permetrà l'accés a l'avinguda Fiter i Rossell. L'accés des del carrer dels Escalls, però, quedarà tallat.

L'actuació de tercer tram tindrà lloc entre el 13 de juny i el 3 de juliol, quan l'avinguda Fiter i Rossell quedarà tallada entre el carrer Falgueró i el carrer dels Escalls. L'accés a la part baixa de l'avinguda es farà a través d'aquests dos carrers i continuarà habilitat el doble sentit a l'avinguda del Pessebre i al pont Copríncep Joan Martí Alanis.

Finalment, el darrer tram de les obres es desenvoluparà entre el 4 de juliol i el 7 d'agost. Durant aquest termini, l'avinguda Fiter i Rosell es tallarà entre l'avinguda del Pessebre i el carrer del Falgueró. Seguirà habilitat el doble sentit a l'avinguda del Pessebre i al pont Copríncep Joan Martí Alanis, permetent l'accés a Fiter i Rossell fins al carrer del Falgueró.

Per tal d'agilitar el trànsit a l'avinguda Esteve Albert, continuarà sent de doble sentit, però des del departament de Mobilitat es recomana utilitzar el túnel de les Dos Valires per canviar de vall.