Afectacions de trànsit pel tancament del Túnel del Pont Pla demà

Andorra la VellaMobilitat Andorra ha anunciat que demà, dijous 8 de febrer, el túnel del Pont Pla romandrà tancat al trànsit durant dues hores, des de les 22:00 fins a les 00:00, per a tasques de manteniment essencials. Aquesta mesura afectarà el flux de trànsit en aquesta zona, però s'han establert alternatives per als conductors. Aquells que necessitin desplaçar-se podran utilitzar el túnel de les Dos Valires i l'avinguda Fiter i Rossell com a rutes alternatives per evitar el túnel tancat.

