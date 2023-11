Afers Socials organitza una conferència oberta sobre la prevenció de l'abús sexual infantil

Andorra la VellaAmb motiu del Dia internacional dels drets dels infants i del Dia europeu contra l'abús sexual infantil, el Ministeri d'Afers Socials i Funció Pública organitza una jornada al llarg del dilluns 20 de novembre dividida en dues activitats, la primera s'adreça a experts en aquest àmbit i la segona a ciutadans.

Al matí, entre les 10 hores i les 14 hores tindrà lloc una formació gratuïta per a professionals que treballen amb infants i adolescents. Sota el títol 'Abús sexual infantil: eines per a la prevenció, identificació i intervenció', l'esdeveniment anirà a càrrec de la psicòloga de la Fundació Vicky Bernadet, Pilar Polo, i se celebrarà a la sala d'actes del Comú d'Escaldes-Engordany. Les persones interessades poden inscriure-s'hi enviant un correu electrònic a infancia@govern.ad.

A la tarda, a partir de les 19 hores, i oberta a tota la ciutadania, tindrà lloc la conferència 'Com prevenir l'abús sexual infantil en l'entorn digital', també a la sala d'actes del Comú d'Escaldes-Engordany i dirigida per Pilar Polo. L'entrada és gratuïta i no cal inscripció prèvia.