Les agències de viatges treballen perquè els clients no perdin diners amb les anul·lacions

Un cop els països van començar a tancar fronteres arran de la crisi sanitària, les agències de viatges van haver de fer front a una allau d' anul·lacions que han hagut de gestionar perquè els clients no perdessin els seus diners. D'aquesta manera, hi ha dues casuístiques: una és la que es dona en el cas de les companyies aèries, alguns hotels i les companyies de creuers, que estan facilitant bons perquè els clients puguin fer aquests viatges més endavant. D'altra banda, es dona també el cas que les agències estan reemborsant aquells diners que poden tornar de manera directa.

Tal com explica la vicepresidenta de l'Associació d'agències de viatges, Maica Terrones, aquesta fórmula de bons per la qual han optat algunes empreses és útil per garantir que no hi hagi un "declivi total" per al sector i que els clients "no perdin els diners". A més, s'estan donant terminis prou amplis per poder gastar aquesta bons, la qual cosa és favorable, assenyala Terrones, ja que dona resposta al neguit per la incertesa que es viu ara com ara en el curt termini.

Així, Terrones detalla que moltes companyies aèries han optat per bons per valor del bitllet cancel·lat que els clients podran gastar en un termini d'entre 13 i 18 mesos en la data i la destinació que vulguin. Pel que fa als serveis que faciliten els proveïdors a través dels turoperadors en paquets de viatges, s'està a l'espera que hi hagi el retorn dels diners, un reemborsament que pot tardar entre 60 i 90 dies. A l'últim, i pel que fa a les companyies que operen creuers, estan seguint la mateixa tònica que les aèries i estan fent vals als clients pel valor del creuer contractat amb l'afegit que, a més, es faciliten vals per poder fer servir en el mateix viatge quan el client en pugui gaudir.

"Gran part de la gent està acceptant aquest tipus de servei" de bons, ha manifestat Terrones, que afegeix que en cas contrari el que es fa és demanar als proveïdors que reemborsin aquests serveis no prestats, tot i que en aquest cas els tràmits poden ser més dificultosos.