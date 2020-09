D'agents de circulació a Guàrdia Urbana?

Fa més d'un any que els set comuns, que formen la comissió interparroquial, i el ministeri d'Interior treballen plegats en l'elaboració de la nova llei dels agents de circulació. Un text legal que hauria de tramitar-se aviat i del qual s'estan polint els darrers serrells. De fet, aquesta setmana clou el termini perquè els mateixos interessats, els agents de circulació facin arribar les seves aportacions a la comissió. Malgrat el temps que fa que es cuina aquesta nova normativa, a hores d'ara hi ha cert neguit entre els agents per saber com els afectarà.



Entre les set plantilles, perquè cada comú disposa de la seva, hi ha divergència d'opinions sobre si han de mantenir la mateixa denominació o han de passar a dir-se Guàrdia Urbana. Expliquen, les fonts consultades per l'ARA Andorra, que aquest nou nom dona més sentit a la seva feina, que ja no es limita únicament a controlar el trànsit.



Un altre dels dubtes que plana sobre els afectats és si amb la nova legislació hauran de dur o no defensa. I també si se'ls permetrà retenir una persona que vegin que ha comès una infracció fins que arribin els agents de policia.



Les esmentades són qüestions que se sumen a les ja explicades anteriorment, sobre l'ús de càmeres de videovigilància que estiguin integrades al seu uniforme, o l'alliberament d'hores de la jornada laboral per dedicar-se a la formació.