Els agents cívics de la capital cursen més de 1.800 sancions entre gener i octubre

Andorra la VellaEl comú d’Andorra la Vella compta amb un grup d’agents cívics (GAC), que té per objectiu vetllar per "garantir la millor convivència ciutadana, informar, prevenir i, si cal, sancionar les conductes incíviques", com poden ser no dur lligat el gos o no ruixar les miccions o recollir les femtes. Aquest equip, que dona reforç al servei de circulació, es va posar en marxa a final del 2022 i ha anat incorporant noves funcions, com la recollida de mostres d’ADN dels excrements. Durant el període comprès entre l’1 de gener i el 31 d’octubre d’aquest any han cursat 1.868 sancions i han dut a terme un total de 4.642 intervencions, segons les dades facilitades per la corporació comunal.

Entrant al detall de les sancions, tenim que 1.417 han estat relacionades amb els parquímetres; d’altres 434 han estat per disciplina viària; quinze han tingut a veure amb animals de companyia i dues han estat per obres.

Tal com s’ha comentat, aquest grup té encomanades una sèrie de funcions que es plasmen en diferents àmbits. Així, per exemple, fan controls i denúncies per infraccions a la normativa vigent en matèria de trànsit. Pel que fa a higiene, duen a terme la inspecció de les vies i zones públiques de la parròquia. En l’àmbit de la convivència ciutadana, se centren en la prevenció de conductes incíviques o vandàliques i també fan inspeccions perquè es compleixi la normativa de les terrasses; fan controls a les zones de parquímetres i també suport de les tasques del grup de protecció escolar. La seva intervenció també inclou controls i inspeccions de les obres amb afectació a la via pública. En aquest sentit, supervisen els permisos i demandes d’ocupació de la via. I tal com s’ha esmentat, també duen a terme controls del cens caní.