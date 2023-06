Agraïment del Consell General a la seu per la col·laboració a la pandèmia

La Seu d'UrgellFrancesc Viaplana, l'alcalde en funcions de la Seu d'Urgell, i Jordi Fàbrega, vicealcalde en funcions, han estat rebuts aquest divendres pel síndic del Consell General d'Andorra, Carles Ensenyat, i la subsíndica general, Sandra Codina, tal com recull Ràdio Seu. Amb la visita s'han acomiadat formalment els màxims representants del Consell General, ja que aquest dissabte se celebrarà el ple de constitució de legislatura a l'Ajuntament alturgellenc.

A la trobada, els representants d'ambdues institucions han destacat la bona col·laboració existent entre administracions dels dos costats de la frontera i, especialment, la cooperació que hi va haver entre el Principat d'Andorra i l'Ajuntament de la Seu a l'inici de la pandèmia de la COVID, quan s’aplicaven els confinaments i els tancaments de fronteres. En aquest sentit, Ensenyat ha agraït a Viaplana i Fàbrega "la feina feta per aconseguir que Andorra no fos tractat com un país tercer en l’obertura de les fronteres posterior al confinament", expliquen des del Consell. En la mateixa línia, han valorat de manera igualment positiva la col·laboració en matèria sanitària que es va dur a terme, en benefici dels ciutadans tant del Principat d’Andorra com l’Alt Urgell.