Agraïment de Cuba per la donació andorrana pels afectats per desastres naturals

Andorra la VellaEl ministre de Relacions Exteriors de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, va agrair aquest dilluns a Andorra l’enviament d’un donatiu de texes de polialumini per a famílies cubanes afectades per desastres naturals. A través de Twitter, també va agrair a Mèxic per fer que l’ajuda pogués arribar a territori cubà.

Agradecemos al Principado de #Andorra por envío de un donativo de tejas de polialuminio para familias cubanas afectadas por desastres naturales. Sea extensiva nuestra gratitud a #México por su cooperación para llegada de esta ayuda.



Solidaridad🇦🇩🇲🇽 demuestra que #CubaNoEstáSola. pic.twitter.com/Zw1JOEigaG — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) 12 de junio de 2023