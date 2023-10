Així ha sigut la xerrada de Xavier Espot i Landry Riba sobre l'Acord d'Associació als joves

Andorra la VellaEls joves del país seran un dels principals col·lectius que veuran créixer les oportunitats amb el nou encaix que Andorra vol assolir amb la Unió Europea a través d’un acord d’associació. És per aquest motiu que el cap de Govern, Xavier Espot, juntament amb el secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba, han participat en la jornada impulsada per la Secretaria d’Estat per explicar els reptes i les oportunitats que suposaria l’acord per als joves.

L’acte, que s’ha organitzat a l’inici de les vacances de Tots Sants per afavorir l’assistència de més universitaris que viuen fora d’Andorra, ha aplegat prop una cinquantena de joves i ha tingut lloc al Centre Cultural de la Llacuna d’Andorra la Vella.

“Els joves i la resta de ciutadans i operadors andorrans gaudireu, gaudirem, de més oportunitats, més facilitats per estudiar i treballar sense ser considerats originaris d’un Estat Tercer i en les mateixes condicions que els ciutadans de la Unió Europea”, ha recordat a l’inici de l’acte Espot.

És en aquest marc que tant Espot com Riba han pogut explicar de primera mà als joves del país que l’assoliment de l’acord d’associació suposaria un avantatge important perquè podran cursar carreres a Europa amb els mateixos preus i procediments que si pertanyessin a un Estat membre de la UE.

Així mateix, també s’ha plantejat que l’acord d’associació permetria l’eliminació dels problemes per al reconeixement acadèmic i professional a Europa, una condició importantíssima per poder optar a pràctiques fora d’Andorra. Per completar aquestes oportunitats laborals, Andorra podrà utilitzar la xarxa Eures, que és una gran bossa de treball a nivell Europeu que posa a l’abast dels ciutadans ofertes de feina específiques arreu d’Europa i, també, suposa un enorme avantatge per les Empreses quan busquen perfils molt concrets que no poden cobrir a Andorra.

El cap de Govern també ha destacat que l’entrada al mercat comú permetria oferir noves oportunitats per diversificar l’economia del país i els joves, que actualment es formen en noves feines, hi podrien treballar a Andorra. Espot ha dit que és necessari veure aparèixer a Andorra nous sectors, en l’àmbit de la recerca, dels serveis digitals, relacionats al món de l’esport, de l’educació, de les arts creatives o de la salut i el benestar, dins el marc comunitari que ofereix unes normes de competència més sòlides, més vigilat i amb més drets i garanties pel consumidor.

Durant el cap de setmana, la Secretaria d’Estat d’Afers Europeus posa a l’abast dels ciutadans un estand a la Fira d’Andorra la Vella perquè puguin informar-se sobre el projecte d’acord d’associació que el Govern està negociant amb la Unió Europea. L’estand ofereix un espai on s’anima la ciutadania a plantejar qualsevol dubte, pregunta o comentari sobre aquest projecte, i compta amb la presència de l’equip de la Secretaria d’Estat per a les relacions amb la Unió Europea.

El Secretari d’Estat Landry Riba respondrà presencialment a algunes de les preguntes de la ciutadania cada dia des de l’estand a partir de les 18:30 hores. La pàgina web www.andorraue.ad recollirà a partir de dilluns les qüestions més rellevants i aquelles que no hagin pogut quedar respostes a la Fira.