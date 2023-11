Així valora Demòcrates la concentració "per un habitatge digne"

Andorra la VellaJordi Jordana, president del grup parlamentari demòcrata i partit majoritari al govern d'Andorra, ha emès declaracions en resposta a la manifestació realitzada pel moviment "DenunciAND" a Andorra la Vella, on els manifestants van exigir millores en l'accés a l'habitatge. Jordana ha destacat la importància de ser sensible a les preocupacions de la ciutadania i ha reconegut la necessitat d'abordar aquesta qüestió.

En les seves paraules, Jordi Jordana ha manifestat: "Tenim aquesta preocupació per la gent, hem de ser sensibles a aquesta inquietud que existeix i no es pot negar, quan és necessari, cal manifestar-se. És clar que no és agradable que hi hagi una manifestació en aquest sentit, però el que no és agradable és que existeixi aquesta situació en l'habitatge, i s'ha de resoldre. Som conscients d'això, la gent té dret a manifestar-se, i més en un tema tan delicat. Crec que hem de prendre nota".

El president del grup demòcrata també ha mencionat que no es pot afirmar que no s'hagi pres cap mesura al respecte. Ha assenyalat que en els últims anys s'han implementat mesures com la congelació de lloguers i pròrrogues forçades, que ja estaven previstes en la llei. No obstant això, ha subratllat que resoldre aquesta qüestió no és alguna cosa que es pugui fer d'un dia per l'altre, ja que el parc d'habitatge s'ha de construir en terrenys privats amb concessions, la qual cosa implica algunes dificultats i costos addicionals.

Jordi Jordana ha destacat la importància d'abordar de manera gradual i efectiva el problema de l'accés a l'habitatge a Andorra, reconeixent la necessitat de trobar solucions a llarg termini que beneficiïn la ciutadania.