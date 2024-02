Ajornat el tall al Pas de la Casa fins a les 14 h

Andorra la VellaEl bloqueig a la Croisade que anava a obstaculitzar l'accés de França cap al Pas de la Casa de la mà dels agricultors francesos com a mesura de protesta s'ajorna a les 14 h, segons recull RTVA. Els principals sindicats francesos van mostrar-se d'acord amb les mesures i ajudes pel sector que aquest dijous va oferir el nou primer ministre francès, Gabriel Attal. Tot i això, als pagesos i ramaders de la Cerdanya francesa no els sembla suficient per a parar la protesta perquè creuen que no es compleixen les seves demandes. Per aquesta raó, mantenen la protesta, tot i que s'hagi ajornat de les 10 h fins a les 14 h.