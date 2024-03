Alain Cabanes defineix la Fira del voluntariat com la prova d’una societat solidària i compromesa

Andorra la VellaAquest dissabte al matí se celebra la segona Fira del voluntariat, un espai creat per donar visibilitat als voluntaris i voluntàries del Principat i a la tasca que realitzen en els seus àmbits d’actuació. A la trobada d’enguany han participat vint-i-dos entitats del tercer sector. El secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, ha assegurat que la Fira és “un espai de trobada perquè tothom que vulgui aportar el seu gra de sorra tingui l’ocasió de fer-ho, posant-se a disposició d’alguna de les entitats presents i que són la prova d’una societat solidària i compromesa”.

De fet, l’organització d’aquesta fira també té com a finalitat donar a conèixer a la societat civil les diferents opcions de voluntariat existents al país, crear xarxa entre les entitats i que la fira serveixi de punt d’acollida i de captació de noves persones voluntàries. Ho ha comprovat Cabanes, que ha tingut ocasió de compartir el matí amb els representants de les entitats que participen a la mostra, entre ells rostres coneguts implicats com el pilot Pol Espargaró, en aquest cas, com a ambaixador de GosSOS.

Durant la jornada, que s’ha celebrat al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, també es duen a terme tres xerrades perquè tant els visitants com les entitats puguin conèixer diverses iniciatives existents al Principat en matèria de voluntariat: una de presentació del programa de cooperació internacional de la Universitat d’Andorra en col·laboració amb el Govern, una altra a càrrec de Ramon Nicolau, president de la Federació Catalana de Voluntariat Social; i una tercera de presentació del Programa d’Acció Voluntària Social del Govern d’Andorra.

La fira d’enguany es tanca al migdia amb una actuació dels Castellers d’Andorra. En l’edició d’enguany, han participat la Fundació Privada Tutelar, la FAAD, el Jove Voluntariat Lector, Daktari, la Universitat d'Andorra, Projecte Vida, el Fòrum Nacional de la Joventut d'Andorra, GosSOS, Mans Unides, Club Pirinenc, el Servei de Voluntariat de l'Hospital, Creu Roja Andorrana, ATIDA, l’Associació en Defensa del Jovent en Risc, Càritas Andorrana, els Castellers d'Andorra, Voluntaris d'Andorra, el Servei d'Atenció Domiciliària, l’associació Marc G.G. d’ajuda mútua davant la pèrdua, el Voluntariat per la llengua del Servei de Política Lingüística, l’Agrupament Escolta i Guia Lauredià, i Carisma.