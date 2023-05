Albert Llovera explica com la NASA el va fer servir com a conillet d'índies per provar electroestimuladors

Andorra la VellaEl pilot andorrà Albert Llovera ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio que quan estava ingressat a la Vall d'Hebron per l'accident que el va deixar en cadira de rodes van venir uns metges de la NASA per proposar-li fer de 'conillet d'índies' per fer proves amb electroestimuladors. Llovera relata que els nordamericans buscaven perfils com el seu per fer proves de noves tecnologies.

🔊 "Vaig fer de conillet d'Índies de la NASA per provar electroestimuladors": la història d'@albertllovera, esquiador olímpic i, després d'un accident que el va deixar paraplègic, pilot del Dakar, a @revolucio4https://t.co/QohGeKy0zq pic.twitter.com/66LUrOcJrv — Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) 30 de abril de 2023