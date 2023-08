Andorra la VellaAlbert Llovera continua sorprenent. El pilot ha fet públic un vídeo on mostra com 'pilota' a alta velocitat una bicicleta innovadora que va a ras de terra i que es mou amb una maneta. LLovera ha penjat el vídeo per mostrar com s'ha recuperat de la mà esquerra després que fa tot just un mes va ser operat.

Hoy hace un mes de la operación en mi mano izquierda y quien me iba a decir que me estaria divirtiendo entrenando con mi #handbike @SunriseMedical estos dias, mezclando rehabilitación, piscina, gomas … y todo en el mejor entorno con mi Familia 💪🏽💪🏽❤️🍀 pic.twitter.com/Izvgi5LKLg — Albert Llovera (@albertllovera) 22 de agosto de 2023