Albert Villaró critica que Avatar no es pot veure en català a Andorra

Andorra la Vella“Com és possible que als Cinemes Illa d’Escaldes, a Andorra, no hi hagi cap possibilitat de veure Avatar doblada a l’única llengua oficial del país? Ho trobo increïble, govern d’Andorra”. Aquesta és la piulada que ha fet pública l’escriptor Albert Villaró perquè de les nou sessions diàries que es fa de la pel·lícula de James Cameron a Illa Carlemany ni una sola és en català. Ni en 3D, ni en 2D i fins i tot una de les nou és en versió original. Villaró insta Govern a actuar davant aquesta situació que considera “increïble” quan el català és l’única llengua oficial al Principat d’Andorra.

Avatar ha estat objecte de molta polèmica perquè la versió en català gairebé no s’està exhibint. A Catalunya són molt poques les sales que estan exibint la versió catalana, a les Illes Balears només hi ha una i a València cap.