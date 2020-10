S’alcen veus de pares que qüestionen el sistema d’aïllament a les aules

Encara no fa un mes de l’inici del curs escolar i ja comencen a haver-hi les primeres valoracions per part dels diversos agents implicats. Una de les veus que es comença a fer sentir és la dels pares i mares que qüestionen el sistema d’aïllament d’aules de l’escola andorrana. Hi ha famílies que posen en dubte el fet que un positiu d’una classe signifiqui aïllar la resta de la classe durant 10 o 14 dies, en funció dels resultats de les proves que se’ls facin.



“Que aïllin el nen en concret que hagi donat positiu, però que la resta segueixi anant a classe, perquè logísticament és un problema per a molts pares i perquè els nens s’avorreixen i no aprenen de la mateixa manera”, explica un pare a l’ ARA.AD. “Si tot el curs ha de ser així serà realment complicat gestionar la situació”, afegeix.



Una mare d’una alumna de l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança d’Ordino explica que la seva filla acaba un aïllament aquest dijous i es posa en la situació hipotètica que l’endemà de tornar a reprendre el curs hi hagi algun altre positiu, “cosa que pot passar tal com està la situació ara mateix al país”. I es pregunta “què hem de fer? tornar a estar 14 dies en aïllament?”. Afegeix que “els nens ho passen malament tant dies aïllats”.



Unes queixes, les d’aquestes famílies, que no han arribat però a l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Andorrana, des d’on expliquen que no han rebut cap trucada “ni tan sòls d’Encamp, malgrat que el centre està com està”. Des de l’entitat, però, entenen “que la situació no ajuda a què els pares estiguin contents, de fet, hi ha un descontentament general, segurament per la por que genera la situació sanitària”.



Els pares consultats no veuen necessari el fet d’aïllar tota la classe i proposen que es confini només l’alumne que s’hagi contagiat. De fet, els inspira el sistema francès, que va canviar recentment el protocol perquè amb un sol positiu en una aula no s'obligui a tota la classe a confinar-se, sinó que calguin com a mínim tres casos diagnosticats per tancar-la.



La relaxació en les normes al país veí es deu al fet que s'ha comprovat que les criatures són "poc actives en la transmissió" de la covid-19, segons ha explicat el ministeri d'Educació. La mesura afecta les escoles bressol i primària. Així, en el cas que un sol alumne presenti diagnòstic positiu, la resta dels seus companys continuaran l'activitat escolar prevista, ja que "no es consideren casos de contacte".



La ministra d'Educació i Ensenyament Superior d’Andorra, Ester Vilarrubla, ha reconegut aquest dimarts la preocupació per la situació que la Covid-19 està provocant a les escoles, especialment a la de secundària d'Encamp, on hi ha 11 classes aïllades, i ha puntualitzat, però, que aquest neguit hi és des del començament del curs. De totes maneres, ha volgut incidir en què el "missatge" que cal tenir present és que cal "tirar endavant i tenir les escoles obertes" sempre que les autoritats sanitàries ho permetin per "acollir al màxim els alumnes, perquè és molt important per a ells poder anar a l'escola".