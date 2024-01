Alcobé aposta per l'urbanisme a Canillo

Andorra la VellaEl Comú de Canillo ha optat per no implementar una moratòria urbanística, destacant que la parròquia no experimenta la mateixa pressió urbanística que altres zones del país. Després de la sessió del consell de comú, el cònsol major, Jordi Alcobé, ha assumit la presidència de la comissió d’Urbanisme, considerant aquesta àrea com una de les principals tasques durant el seu mandat. La decisió sobre la moratòria urbanística reflecteix la situació específica de Canillo, mentre que la comissió d’Urbanisme es prepara per abordar els reptes futurs del desenvolupament urbà a la parròquia.