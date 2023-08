Aleix Espargaró assegura que no tornaria a Espanya encara que abaixés els impostos

Andorra la VellaAleix Espargaró continua amb la sèrie de vídeos on exposa el seu estil de vida personal i en la darrera edició ha decidit parlar sobre Andorra. El pilot explica que fa gairebé deu anys que viu al Principat amb la seva parella i que considerava que havia de parlar de forma més profunda sobre els motius que el van portar a formar part del país.

Exposa que, en primera instància, van ser els seus assessors fiscals els qui van proposar Andorra com a opció pels avantatges impositius que presentava. A més, el seu avi, segons detalla, vivia a Bellver de Cerdanya i ja coneixia la zona per proximitat. Una de les declaracions més destacades és que assegura que no tornaria a Espanya encara que Espanya abaixés la pressió impositiva perquè, tal com diu, no coneix cap país del món on hi hagi aquest nivell de pau i seguretat.