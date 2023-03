Alerta per la presència de llet a la beguda d'ametlla de la marca Alpro

Andorra la VellaEl ministeri de Salut, a través de l’àrea de Seguretat Alimentària i Entorn (ASAE), informa que l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició ha llençat una alerta sanitària advertint a les persones amb al·lèrgia o intolerància alimentària per la presència de llet no inclosa en l’etiquetatge a productes de la marca Alpro. Concretament, el producte comercialitzat és la 'bebida de almendra' de la marca Alpro, en envasos d’un litre, amb data de caducitat 16/08/23 i lot L 320.2 0 la que té presència de llet no inclosa en l’etiquetatge.

Com a mesura de precaució, es recomana a les persones amb al·lèrgia o intolerància als components de llet que puguin tenir el producte abans esmentat a les seves llars s’abstinguin de consumir-lo. El consum d’aquest producte no comporta cap risc per la resta de la població.