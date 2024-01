Alerten d'una estafa que es fa passar pel banc ING

Andorra la VellaL'Agència Nacional de Ciberseguretat d'Andorra ha fet públic l'avís sobre l'estafa que s'està produint fent-se passar pel banc ING. Es tracta d'un sistema conegut com a vishing on es combina missatge d'SMS fent-se passar pel banc i trucada personal.

«La seva transferència per import de 998,50 EUR ha estat retinguda per motius de seguretat, si us plau verifiqueu-ho.» Amb aquest SMS, que suposadament va enviar ING a una clienta del banc, avisaven d’una transferència retinguda. Li demanaven les credencials a través d’un enllaç (es.ing-dierect.com). Després d’introduir-les, la van trucar fent-se passar pel banc, i van informar-la de moviments sospitosos al compte i li van demanar dades per anul·lar les targetes bancàries.

Malgrat això, no era el banc qui trucava. En aquest cas, la tècnica que es va dur a terme va ser un atac de vishing o pesca per veu. Es tracta d’un frau que es fa mitjançant una trucada telefònica amb l’objectiu d’aconseguir les dades personals o bancàries d’una persona. Per obtenir aquesta informació, els delinqüents suplanten la identitat d’un tercer i aconsegueixen mitjançant l’engany les dades financeres. S’anomena vishing per la combinació de voice (veu) i phishing.

En revisar-ho, el domini de la pàgina web «es.ing.dierect» no és com el de la pàgina oficial. Fins i tot, si ara intentem accedir a aquest web, el navegador ens avisa que es tracta d’un lloc web sospitós.