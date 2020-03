Una alimentació saludable incrementa la factura a final de mes en 450 euros

A Andorra s'han obert en els darrers anys diversos negocis que posen a la venda productes alimentaris que diuen ser 100% naturals i sense cap component artificial nociu per a la salut de les persones. "Cada cop són més els clients que opten per aquest tipus d'alimentació i decideixen deixar de banda els productes que trobem habitualment en els supermercats, els quals a la llarga porten problemes de salut que poden arribar a ser molt greus", així ho explica l'encarregada d'un d'aquests establiments del centre d'Andorra la Vella. Ara bé, el preu d'aquests productes pot arribar a ser fins a quatre vegades superior al convencional. L' ARA Andorra, en aquest sentit, ha comparat la despesa mensual del preu de cuinar amb aquests productes naturals, vers el que costa fer-ho amb aliments que es poden trobar a qualsevol supermercat.

Segons els enquestats, el 90% de les persones que esmorza un entrepà i un cafè a casa produeix una despesa aproximada d'un euro al dia. En aquest sentit, fer-ho de manera "natural", aquest import seria d'uns 4 euros diaris. En el cas del dinar i el sopar, un plat de pasta o verdura, i un de carn, en els supermercats habituals el preu és de 4 euros aproximadament. Aquests mateixos productes etiquetats com a naturals poden arribar fàcilment als 10 euros.

Tenint en compte aquests conceptes podem apreciar que el consumidor habitual gasta 9 euros al dia per alimentar-se; així, la compra diària suposaria una despesa de 270 euros mensuals. Fer-ho de manera natural, en canvi, tindria un cost de 24 euros al dia; és a dir, 720 euros mensuals. Aquest càlcul, cal recordar, s'ha fet a partir de productes mínims, però si tenim en compte que també existeixen refrescos, postres, caramels i productes de cosmètica naturals, l'import encara seria molt més elevat i inaccessible per algunes butxaques.

L'ANA Economia ha parlat amb una nutricionista local, la qual alerta "que molts d'aquests productes, tot i ser cert que són molt més bons per a salut que els altres, el seu cost de producció no és ni de bon tros com per quadruplicar el seu preu". D'altra banda, explica "que per alimentar-se bé, es pot fer perfectament amb productes convencionals, sempre que es mengi variat i que en cas de dubte es consulti amb un professional".