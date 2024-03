Els allotjaments turístics, pendents de si s'estén la moratòria de llicències

Andorra la VellaEl president de l'Associació d'Empreses d'Allotjament Turístic es mostra convençut que la moratòria en les llicències de nous apartaments d'aquest tipus s'allargarà, com a mínim, un any més, segons recull RTVA. Segons Àlex Ruiz, president de l'entitat, comparteixen l'enfocament de moderar el creixement poblacional per les conseqüències que se'n deriven, però considera injust que se'ls culpi de la pujada desmesurada dels lloguers. Ha recordat que dels 2.800 apartaments turístics del país, 2.200 es troben per sobre del Tarter, zones on hi ha poc interès per part dels residents a viure.