Fi als tancaments a la carretera d'accés a França a partir del 2025-2026

Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, i el prefecte de la regió d'Occitània, Pierre-André Durand, han visitat aquest dijous els treballs de construcció de la galeria de protecció d'allaus 'Hospitalet 2', sobre la carretera nacional RN320, que tot just han començat fa unes setmanes i que permetran que a partir de l'hivern 2025-2026 es posi fi als tancaments de la carretera d'accés a Andorra en episodis de molta neu en cas d'allaus.

La construcció de la galeria és la inversió prioritària de l'acord internacional, signat el 22 de març de 2017 entre els governs d'Andorra i de França i completarà en menys de dos anys el paquet de mesures engegades per prevenir i gestionar els riscos naturals al llarg del recorregut entre Tarascon- sur-Ariège i la frontera francoandorrana. La nova galeria de protecció d'allaus reforçarà la qualitat del servei prestat en matèria de viabilitat hivernal i oferirà una major seguretat als usuaris de la carretera en cas d'esdeveniments meteorològics excepcionals.

La carretera nacional 22 (RN22), coneguda com la 'ruta de les serps', s'ha readaptat per tal de desviar el trànsit per aquesta via i poder tancar completament a la circulació la zona d'obres de l'RN320. La 'ruta de les serps', situada en un corredor d'allaus, només pot estar oberta al trànsit des de principis de maig fins a finals d'octubre. En conseqüència, les obres de la galeria es duran a terme durant dues temporades d'estiu: de maig a octubre del 2024, i després de maig a octubre del 2025. L'RN320, doncs, es tornarà a activar per a l'hivern 2024-2025, i ja de manera definitiva a partir de l'octubre del 2025.

Xavier Espot ha expressat "l'enorme satisfacció perquè finalment es faci realitat un dels projectes més ambiciosos i necessaris en termes de mobilitat en els accessos entre Andorra i França". En aquest sentit, ha justificat la inversió en territori francès –26 milions d'euros sufragats a parts iguals pels dos Estats–, pels beneficis que aportarà la galeria de protecció d'allaus en termes de seguretat i mobilitat. A tall d'exemple, l'hivern del 2015 la via va haver d'estar tancada set dies, amb els consegüents perjudicis per a la mobilitat i l'economia del Pas de la Casa i, per extensió, del país.

El cap de Govern ha coincidit amb el prefecte Durand que l'operació "és fruit d'una cooperació perfecta entre l'Estat francès i el Govern del Principat d'Andorra". Ho han explicat davant dels mitjans de comunicació en presència del ministre de Territori i Urbanisme, RaulFerré, i del prefecte de l'Arieja, SimonBertoux.

La galeria parallaus és un «túnel» de 300 metres que s'obrirà parcialment amb 'finestres' al vessant aigües avall de la muntanya. S'autoritzarà el transport de materials perillosos i el trànsit de bicicletes a la galeria. Els vianants hauran de transitar pel camí que voreja la galeria.

El 2024 el lloc estarà segur gràcies a la instal·lació de pantalles per evitar la caiguda de blocs a les parts sensibles. Les obres previstes són l'excavació i el reforç del mur al llarg de tot el projecte, així com l'inici de l'obra civil amb la construcció dels murs i la coberta a la part corba. Totes les obres es faran per permetre la reobertura de la RN320 el 31 d'octubre del 2024.

L'any 2025 està previst completar la part d'enginyeria civil a la part dreta de l'estructura amb la construcció dels murs i la coberta, especialment a la part calada, per després completar els terraplens a la part aigües amunt de l'estructura. A continuació, s'instal·larà l'equip de seguretat, així com la senyalització horitzontal i vertical, que permetran la posada en funcionament de l'estructura el 31 d'octubre del 2025. Els treballs d'acabat, inclòs l'enjardinament paisatgístic, es realitzaran durant el 2026.

La construcció de la galeria de protecció d'allaus H2 implicarà l'excavació de 15.000 m³ de terres, l'ús de la mateixa quantitat de formigó i de 1.700 tones d'acer. Atesa la naturalesa de l'obra i la ubicació del projecte, s'han definit mesures per minimitzar l'impacte de l'obra sobre el medi ambient. Un cop finalitzi la construcció de la galeria, seguiran les obres d'eixamplament d'alguns trams de la carretera RN22 entre la Croisade i la frontera andorrana.