Alt risc d'incendi al sud i al centre d'Andorra

📢 Es manté el nivell molt alt per perill d'incendis a la zona centre i sud del país.

Extremeu les precaucions:

-No llenceu burilles ni llumins encesos.

-No deixeu brossa a la natura.

-Respecteu les restriccions als berenadors: les enceses de foc estan prohibides. https://t.co/sKwquHiVpi