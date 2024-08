Andorra la VellaEl Servei Meteorològic Nacional ha informat que aquest dijous s'engega l'avís groc per altes temperatures fins al dissabte. Segons expliquen, s'activa per la persistència de la calor, que es mantindrà amb pocs canvis fins diumenge. A més a més, destaquen que hi haurà nits càlides, sobretot a les zones urbanes. El dijous la temperatura màxima serà de 33 graus i el divendres de 36, igual que el diumenge.