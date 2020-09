L'altra 'estafa d'Andorra'

Un local d'oci per prendre copes del barri antic d’Andorra la Vella, L’Atelier, ha penjat una pancarta a la porta principal d'entrada de l'establiment, en la qual es queixa d’una sanció administrativa que ha rebut, per tancar "uns minuts més tard" de l'horari establert. La imatge ha estat penjada pel mateix establiment en les xarxes socials i signada pel responsable del local, Aitor Estela, qui aprofita l'avinentesa del rebombori causat pel documental de l’Estafa d’Andorra (The Andorra Hustle) per significar-se. "L'estafa d'andorra -diu la pancarta- en referència a què s’està "assassinant la restauració del país amb sancions administratives injustes” i que “nosaltres no som el problema”. També es reprodueix en el missatge a les xarxes que “ara no se’ns obliga a tancar per decret, sinó per sancions injustes”. El local és tancat en protesta per la sanció que considera "injusta", i afegeix que fins que no se solucioni el problema romandrà tancat.