Alguns alumnes encara presenten símptomes pel brot d'urticària

Alguns dels vuit alumnes de l’ escola francesa d’Ordino que dilluns van presentar un rebrot de la urticària encara presentaven aquest dimarts algun símptoma de coïssor, tot i que, tal com han informat des del Govern, serien símptomes "molt lleus". Per aquest motiu, han assistit al centre escolar amb normalitat i no s’han hagut d’absentar. De fet, des de l’executiu han informat que les classes que han estat reubicades han seguit l’activitat lectiva amb normalitat i que de manera paral·lela continuen les tasques per esbrinar les causes concretes del brot que afecta des de fa una setmana el centre escolar.

També paral·lelament a la realització de les anàlisis i els estudis necessaris per determinar què és el que ha causat aquesta urticària als alumnes del centre, des del Govern es preveuen un seguit de reunions amb els pares i mares de l’escola, per explicar-los les actuacions que s’han dut a terme per actuar davant aquests casos. La primera de les trobades, confirmen des de l’executiu, tindrà lloc aquest dimecres al vespre.

Des del Govern recorden, a més, que des del Servei d’ Urgències de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell estan “pendents” per si arribés algun menor amb símptomes relacionats amb aquest brot. En aquest sentit, durant la jornada d’aquest dimarts no hi ha hagut cap atenció relacionada amb la contaminació a l’escola francesa.