Un total de 2.300 alumnes prenen part en les sessions ofertes per l'IEA a les escoles

L’Institut d’Estudis Andorrans (IEA) ha dut a terme durant el curs escolar 2019-2020 un total de 113 formacions a les escoles del Principat. La participació en aquests cursos ha estat de 2.300 alumnes dels tres sistemes educatius i d’edats a partir dels deu anys, ja que també els adults del centre de Formació d’Adults hi han pres part. Aquestes formacions, com el curs escolar, es van veure afectades per l’emergència sanitària causada per la Covid-19, motiu pel qual es van haver d’anul·lar 27 sessions que estaven programades.

Des de l’IEA manifesten que les demandes van a l’alça i això fa que des de l’institut es treballi per generar recursos en diferents formats, per poder-se adaptar a aquestes demandes i perquè serveixin de suport a l’aula i puguin ser utilitzades a criteri dels docents.

Així, a les escoles de primera ensenyança es van fer un total de set sessions presencials, amb la participació de 134 alumnes, sobre els episodis de riscos naturals ocorreguts a Andorra. També es van iniciar unes sessions sobre assetjament escolar i la pressió grupal, que es van haver d’interrompre per la crisi sanitària. Estava previst fer-ne 31, de les quals només se’n van fer quatre a un total de 74 alumnes.

A segona ensenyança s’han fet 34 sessions sobre l’afectació dels estereotips, els prejudicis i els rumors, amb la participació de 739 alumnes. També s’han fet quatre sessió sobre els terratrèmols en les quals han pres part un centenar d’alumnes. A més, hi ha hagut 28 sessions sobre els riscos naturals a Andorra i l’autoprotecció en les quals han participat 614 estudiants des tres sistemes educatius.

Quant a batxillerat, es va fer una taula rodona sobre el canvi climàtic. La sessió anava dirigida als alumnes de l’escola andorrana de batxillerat, i va coincidir amb l’estada d’alumnes de batxillerat provinents de Manacor. En total hi va haver una participació de trenta alumnes. També es van celebrar dues sessions sobre ones sísmiques en les quals es van inscriure 22 alumnes. L’IEA destaca també la celebració de la 19a Jornada de les ciències.

Des de l’IEA també indiquen que el centre de formació d’adults els va sol·licitar dues sessions formatives sobre ciències històriques i socials d’Andorra, dins del bloc d’història i cultura. Les dues sessions van anar a càrrec del director tècnic del Centre d’estudis històrics i polítics de l’IEA, Albert Villaró. La participació va ser de 32 alumnes en total.

També es van fer 26 sessions relacionades amb l’estada al país de l’exposició ‘Piribus, viatge al cor dels Pirineus’. Al llarg de les dues setmanes que es va poder visitar la mostra un total de 497 alumnes del país hi van passar.

A més, al llarg del curs escolar des del Centre d’estudis de la neu i la muntanya (CENMA) i l’IEA s’ha presentat a les escoles un nou projecte de ciència ciutadana en què treballen: el projecte Phénoclim, que consisteix en l’observació d’algunes espècies vegetals de muntanya i que pretén estudiar com s’adapten aquestes al canvi climàtic. Quatre centres s’han adherit al projecte.