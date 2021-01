L'ambient de primavera traurà el cap abans no acabi el mes de gener

BarcelonaAquest dimarts no serà un dia de pluja, però els intervals de núvols sí que continuaran circulant per moltes comarques del Pirineu, de Girona i de Barcelona. En molts sectors del nord i de l'est avui serà un dia amb més núvols que sol, i al sud i a Ponent les clarianes seran més protagonistes.

Aquest migdia l'ambient no canviarà gaire respecte aquest dilluns, però en algunes comarques de Girona i de Barcelona les màximes seran ben bé un parell de graus més baixes. En alguns indrets de l'est l'ambient d'aquest migdia serà el més pròxim a la sensació d'hivern que hi haurà aquesta setmana. En els pròxims dies una potent entrada d'aire càlid provocarà un ambient primaveral, amb moltes màximes per sobre dels 20 graus, i probablement valors de més de 25. Una situació estranya per ser finals de gener, que pot desencadenar alguns rècords de temperatura per a l'època.

Els canvis de masses d'aire s'aniran succeint ràpidament, de manera que el cap de setmana les temperatures ja seran més normals per a l'època. Tot apunta que la setmana que ve hi haurà una altra entrada d'aire càlid, però, tot i que arribem a la Candelera amb un ambient molt suau per a l'època, hi ha indicadors que fan pensar que a llarg termini pot seguir havent-hi molt de moviment de masses d'aire entre latituds, i que de la mateixa manera que dijous i divendres tindrem temperatures extremes per la banda càlida, no és gens descartable que el fred pugui tornar amb força durant la primera part del febrer.

Pel que fa a l'estat del cel, en els pròxims dies continuarem tenim moltes estones de cel enterbolit i mig ennuvolat. Demà plourà i nevarà al vessant nord del Pirineu, però en general el temps no canviarà gaire. Dijous i divendres els núvols seran més esqueixats, però no desapareixeran del tot. A mitjà termini estem pendents d'una borrasca que entrarà per l'Atlàntic de cara a l'inici del cap de setmana, que probablement tornarà a ser una pertorbació amb nom a causa de la força amb què pot afectar punts del Cantàbric i de la façana atlàntica de França. Al nostre àmbit el més probable de cara al cap de setmana és un escenari de pluges i nevades al Pirineu occidental, alguns ruixats puntuals en altres indrets i sobretot ventades en moltes comarques. Caldrà seguir-ho, fins llavors el vent es deixarà sentir poc i la situació marítima serà força tranquil·la.