El vídeo del jove que amenaça els andorrans podria tenir greus repercussions

Recentment ha sortit a la llum un vídeo on un jove amenaça explícitament en agredir qualsevol andorrà que s'atreveixi a baixar a la Seu d'Urgell. El vídeo, publicat inicialment com una història d'Instagram, va ser descarregat i compartit a través de les xarxes socials. El desencadenant que va dur a l'autor a gravar aquest vídeo seria la batussa que va tenir lloc a Encamp durant el Carnaval. L'ARA Andorra s'ha posat en contacte amb diferents bufets d'advocats per tal de conèixer quines repercussions poden comportar aquest tipus d' amenaces difoses per Internet.

Des de Ramentol Pujol Advocats asseguren que aquest tipus de comportaments poden ser constitutius d'un delicte; de fet, així ho reflecteix l'article 140 del Codi Penal. En cas que el propietari del vídeo fos menor (que tot sembla indicar que així és), el cas seria tractat per un instructor i el més segur és que es duguessin a terme un seguit de mesures correctives. D'altra banda, si l'atacant fos un adult, entraria dins del procediment normal per causes penals, el qual pot comportar penes de presó que anirien des dels tres mesos fins als tres anys.

Cal recordar que tot i que el vídeo va ser gravat a la Seu d'Urgell, la justícia andorrana pot actuar, ja que s'està atacant la nacionalitat andorrana, per la qual cosa, segons detalla l'article 8, les autoritats del Principat tindrien total competència sobre el cas.